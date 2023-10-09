"Детский мир" запустил новую программу выкупа акций

Один из способов выкупа - на торгах на Мосбирже, сообщили в компании

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ретейлер детских товаров, запускает новую программу выкупа акций у миноритарных акционеров, один из способов - на торгах на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

"ГК "Детский мир" <…> информирует, что дочернее общество компании запускает программу приобретения акций ПАО "Детский мир" в дополнение к публичной оферте о приобретении акций, которое поступило в компанию 5 октября 2023 года", - говорится в сообщении. Миноритариям предоставлена возможность продать бумаги по цене 71,5 рубля за акцию двумя способами.

Первый - принятие оферты дочерней структуры ретейлера, АО "ДМФА". Второй способ - через подачу заявки на торгах на Московской бирже в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки". Приобретение акций в рамках выкупа на торгах на бирже будет осуществляться "дочкой" "Деткого мира", ООО "ДМИ", с 9 октября по 3 ноября 2023 года.

Денежные средства от продажи акций на бирже будут зачислены на брокерский счет в день заключения сделки. Налог на доход от сделки рассчитывается брокером автоматически. Компания отмечает, что срок оплаты акций, приобретаемых в рамках обязательного предложения ДМФА, составит 17 дней с момента истечения срока принятия оферты - 14 декабря 2023 года.

"Детский мир" в ноябре 2022 года сообщил о планах провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. Для этого компания объявляла несколько программ приобретения акций. Кроме того, в рамках процесса трансформации из головного ПАО "Детский мир" была выделена непубличная операционная компания ООО "ДМ".

В сентябре 2023 года "Детский мир" сообщил о завершении трансформации в частный бизнес: дочерняя структура ретейлера, ДМФА, консолидировала более 50% акций ПАО. В октябре эта структура объявила оферту о выкупе акций ретейлера, по итогам которого может сконцентрировать до 100% акций. Цена приобретения - 71,5 рубля за бумагу. При этом ожидается, что после завершения оферты ПАО может быть ликвидировано.