Стоимость ценных бумаг начала увеличиваться после сообщения компании о начале нового выкупа акций

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Акции "Детского мира" на Мосбирже росли более чем на 9% после сообщения компании о начале нового выкупа акций, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:04 мск, акции компании росли на 9,3% - до 74,26 рубля. К 10:25 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 70,82 рубля (+4,3%).

"Детский мир" запустит новую программу выкупа акций у миноритарных акционеров, в том числе на торгах на Московской бирже. Акционеры смогут продать бумаги по 71,5 рубля за бумагу.

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр".