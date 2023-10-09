Спрос на турпутевки на Хайнань в "золотую неделю" выходных в Китае вырос втрое

По данным туристического онлайн-агентства Ctrip, количество заказов для путешествия на этот остров увеличилось в годовом исчислении на 212%

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Спрос на туристические путевки для поездки на остров Хайнань в "золотую неделю" общенациональных выходных по случаю Праздника середины осени (29 сентября) и Дня образования КНР (1 октября) в Китае вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Издание ссылается на ведущее китайское туристическое онлайн-агентство Ctrip, по данным которого количество заказов для путешествия на Хайнань за указанный период увеличилось в годовом исчислении на 212%. Горячий сезон длился с 29 сентября по 6 октября.

Согласно подсчетам компании, на долю Хайнаня как туристического направления в КНР за указанный период пришлось более 70% межрегиональных туристических заказов. Наиболее активный интерес к отдыху в самой южной китайской провинции проявили жители Пекина, Шанхая, таких крупных городов, как Чэнду, Гуанчжоу и Чанша.

Как прокомментировало руководство одного из крупных туристических комплексов Хайнаня Ocean Flower Island, за восемь дней этот объект посетили более 300 тыс. туристов. Большой интерес у отдыхающих, как отмечается, вызвала культурная программа - фейерверки, световые шоу.

В "золотую неделю" резко увеличилась и заполняемость местных гостиниц. Так, количество бронируемых номеров в престижных отелях Хайкоу (административный центр провинции) увеличилось почти на 50% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года. Что касается курортного города Санья, соответствующий показатель вырос на 118%.

По словам авторов газеты, одним из важных факторов, позволивших повысить интерес к Хайнаню, стало повсеместное повышение качества туристских услуг в провинции.