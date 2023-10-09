Путин направил приветствие участникам и организаторам Российской энергетической недели

Президент отметил, что за прошедшие годы форум стал одной из самых заметных международных площадок по обсуждению вопросов, связанных с энергетикой и топливной промышленностью

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Российской энергетической недели, отметив, что за прошедшие годы форум стал одной из самых заметных международных площадок по обсуждению вопросов, связанных с энергетикой и топливной промышленностью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшие годы форум по праву стал одной из самых заметных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов, касающихся энергетики и топливной промышленности. Здесь руководители ведущих компаний и научных институтов, политики и эксперты из России и зарубежных стран оценивают тенденции и перспективы развития ТЭК, обмениваются мнениями о технологических вызовах, стоящих перед отраслью, рассматривают проблемы экологии и изменения климата", - отметил глава государства.

"Уверен, что выработанные в ходе Российской энергетической недели рекомендации и заключенные на ее полях соглашения послужат укреплению взаимодействия в этой стратегической сфере и построению благополучного будущего для наших стран и народов", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что в рамках деловой программы форума будут представлены достижения, которые определяют завтрашний день как российской, так и глобальной энергетики. Также прозвучат доклады о ближайших и долгосрочных приоритетах нефтяной, газовой, угольной промышленности и электроэнергетики, состоятся дискуссии об укреплении технологического суверенитета России, о цифровой трансформации отечественного ТЭК.

"По традиции особое внимание будет уделено международному энергетическому сотрудничеству. Несмотря на современные геополитические условия, это направление сегодня активно развивается. И от того, насколько эффективно будет использован потенциал такого партнерства, напрямую зависит экономический рост, научно-технический прогресс и повышение качества жизни людей во всем мире", - подчеркнул президент.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках форума состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В форуме приняли участие свыше 3 тыс. участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы. ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.