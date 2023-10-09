В Клайпедском порту Литвы возобновили судоходство

Его ограничивали из-за штормового ветра 6 октября

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Клайпедский государственный морской порт Литвы, ограничивший судоходство из-за штормового ветра вечером 6 октября, вновь работает в обычном режиме. Об этом сообщила представитель дирекции порта Игне Ротаутайте-Пукене.

"После того как шторм утих, в порту восстановлено нормальное движение судов", - сказала она в эфире национального радио LRT.

Во время шторма скорость ветра превышала 27 м/с, высота волны достигала 5 м. Пока порт был закрыт, входа или выхода из него вынуждены были ожидать 10 судов.