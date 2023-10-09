Калининградский морской канал открыли для судоходства после шторма

Решения о его закрытии принимаются при скорости ветра в 16 м/с

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Калининградский морской канал, по которому морские суда заходят в порты Балтийска и Калининграда в Калининградской области открыли для судоходства после шторма. Об этом ТАСС сообщили в службе портового контроля.

"Канал открыт для судов", - сказал и в службе.

В субботу и воскресенье канал закрывался для пропуска судов из-за сильного ветра, достигавшего 23 м/с. Решения о его закрытии принимаются при скорости ветра в 16 м/с.

Шторм в Балтийском море и Финском заливе, нарушил график движения судов с грузами в Калининградскую область по линиям Усть-Луга - Балтийск и Санкт-Петербург - Калининград. Суда не покидали порты или укрывались от непогоды в местах укрытий на рейдах.

В связи с улучшением погоды суда возобновляют рейсы, сообщили ТАСС в компании "Оборонлогистика", являющейся одной из компаний, осуществляющих поставки грузов в Калининград по морю. "На ближайшие два дня установилась хорошая погода. Суда на линиях вышли в рейсы. 11 октября вновь прогнозируется штормовое предупреждение", - уточнили в диспетчерской службе компании, добавив, что период тяжелой навигации, связанный со штормами в Балтийском море, обычно начинается с ноября.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.