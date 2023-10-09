Новак заявил, что частичное снятие запрета на экспорт дизеля сохранит загрузку НПЗ

Вице-премьер РФ отметил, что для гарантированного обеспечения рынка РФ не менее половины произведенного дизеля должно быть поставлено на внутренний рынок

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещание с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мера по запрету свою задачу выполнила. Решение [о частичном снятии запрета] принято было для недопущения затоваривания хранилищ и последующего снижения переработки на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах, которые производят дизельное топливо пятого экологического класса и обеспечивают снабжение внутреннего рынка", - сказал он.

При этом Новак отметил, что для гарантированного обеспечения рынка РФ не менее половины произведенного дизеля должно быть поставлено на внутренний рынок. "Данная мера позволит сохранить загрузку системообразующих НПЗ и даст дополнительный стимул компаниям с исторически более высокой долей экспорта направлять моторное топливо на внутренний рынок", - добавил вице-премьер.

Он также обратил внимание, что снятие запрета касается только поставок дизеля по трубопроводам в морские порты. "При этом сохраняется запрет на экспорт бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен", - подчеркнул Новак.