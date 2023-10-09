Мишустин заявил, что бензин и дизтопливо должны быть доступны в РФ в нужном объеме

Премьер-министр РФ отметил, что стратегические ресурсы должны в большей степени работать на интересы страны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нефтепродукты, в том числе бензин и дизельное топливо, должны быть доступны в России в нужном объеме и по приемлемым ценам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Важно, чтобы стратегические ресурсы, какими являются все производные от нефти - бензин и дизельное топливо, - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его приобрести в нужном объеме и по приемлемым ценам", - сказал он, подчеркнув, что правительство РФ продолжает работу по повышению эффективности мер в этой сфере.

Мишустин напомнил о том, что две недели назад кабмин принял решение о введении ограничений на поставки нефтепродуктов на внешние рынки. Премьер-министр отметил, что это было сделано для того, чтобы прекратить вывоз топлива на внешние рынки, которое необходимо для внутренних потребителей. "Прежде всего - аграриев, так как сейчас идет посевная кампания, и наших автомобилистов", - указал председатель правительства.

Мишустин поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку и Минэнерго лично контролировать ситуацию с ценами на нефтепродукты, подчеркнув, что приоритетом остается обеспечение потребностей внутреннего рынка. "Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам", - подчеркнул глава правительства.