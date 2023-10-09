Новак заявил о снижении цен на топливо в 81 регионе РФ

Запрет на экспорт топлива из РФ помог насытить внутренний рынок, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Запрет на экспорт топлива из РФ, который был введен правительством с 21 сентября, помог насытить внутренний рынок. В результате цены на топливо снизились уже в 81 регионе России, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания кабмина.

"Правительством 21 сентября был введен временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива, принятая мера показала свою эффективность. Ограничения помогли насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены", - сказал он.

"Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16-21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну, по стране - это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации", - добавил Новак.

О мерах кабмина на рынке топлива

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября.

Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что данная мера будет работать до конца этого года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина пятого класса на биржевых торгах с 13% до 15% от общего объема производства, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления кабмина (то есть с 6 ноября).