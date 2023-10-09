9 октября, 07:25,
обновлено 9 октября, 07:59
Ситуация с ценами на бензин в России

Новак считает, что новые меры кабмина приведут к стабильности рынка топлива

© ТАСС/ Ruptly

Вице-премьер России отметил, что изменение коэффициента по демпферу до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже моторного топлива на внутреннем рынке

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новые меры правительства на рынке топлива, в том числе по корректировке демпфера, приведут к насыщению рынка и будут способствовать стабильности рынка. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак во время заседания правительства.

"Кратковременные меры сработали, но для стабильного функционирования внутреннего рынка правительством на прошлой неделе, в пятницу, был принят ряд дополнительных системных мер, которые были проработаны с отраслью и экспертами", - напомнил он.

"Принято решение внести поправки в налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации на бирже и в рознице", - отметил Новак.

Демпфер на нефтепродукты действует с 2019 года. Так, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

При этом в сентябре нефтяные компании лишились выплат по демпферу из-за превышения цен на внутреннем оптовом рынке максимально допустимого уровня, напомнили в "Петромаркете". Кроме того, с сентября вступила в силу корректировка механизма, которая двукратно снизила выплаты нефтяникам. Однако затем власти решили восстановить демпфер с 1 октября. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация с ценами на бензин в России
© Информационное агентство ТАСС
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