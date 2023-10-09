Производство электрооборудования в Москве выросло более чем вдвое за восемь месяцев

В городе работают свыше 130 производителей электрического оборудования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Производство электрического оборудования в Москве с января по август 2023 года выросло на 104,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщается на сайте мэра столицы.

"Объем производства электрического оборудования в Москве продолжает расти. За восемь месяцев 2023 года столичные компании выпустили на 104,4% больше изделий, чем за те же месяцы 2022-го. В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось на 131,9%, электрических ламп и осветительного оборудования - на 6,7%, кабелей и кабельной арматуры - на 3,7%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что в столице работают более 130 производителей электрического оборудования. Они обеспечивают рабочими местами свыше 17 тыс. человек.