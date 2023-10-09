РФ в 2023 году планирует сохранить темпы роста несырьевого экспорта в Белоруссию

Посол России в Минске Борис Грызлов отметил, что торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства Белоруссии и России активно эволюционируют и постепенно выходят на новый качественный уровень

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Россия планирует по итогам года как минимум сохранить темпы роста несырьевого экспорта в Белоруссию. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС комментарии посла России в Минске Бориса Грызлова.

"Сегодня наша цель - как минимум повторить темпы наращивания несырьевого экспорта, которые российская экономика показала по итогам 2022 года. Напомню, тогда этот показатель в торговле с Беларусью составил 7,2%, а объем поставок на белорусский рынок отечественной продукции с более высокой добавочной стоимостью достиг $14,5 млрд", - указал Грызлов.

Он отметил, что торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства Белоруссии и России активно эволюционируют и постепенно выходят на новый качественный уровень. "Один из индикаторов этого процесса - сокращение доли сырьевой составляющей в двусторонней торговле. Прежде всего, этому способствует успешная реализация проекта Белорусской атомной электростанции, переход промышленности и энергетики республики с газа на атомную энергию. <...> Вследствие этого наблюдается некоторое "проседание" в статистике - к примеру, по итогам семи месяцев 2023 года экспорт России в Беларусь сократился на 6,7%. Однако нужно понимать, что эта цифра сама по себе не отражает всей картины", - пояснил Грызлов.

"Если очистить российские поставки от сырьевой составляющей, то все встанет на свои места. По остальным показателям по-прежнему фиксируется рост. В частности, в январе - июле он составил 2,9%, или $8,1 млрд в денежном эквиваленте. Более того, в такой важной категории товаров, как машины и оборудование, отечественный экспорт и вовсе увеличился на 18,5%, а по строительным материалам - на 17,6%", - проинформировал посол.

Укрепление кооперации

Грызлов подчеркнул, что основным ресурсом роста российского экспорта в Белоруссию является дальнейшее укрепление кооперационных связей с упором на создание новых совместных производств на территории двух стран. "Это особенно актуально с учетом поставленной руководством наших стран стратегической цели по достижению технологического суверенитета Союзного государства. В числе перспективных отраслей, где мы видим большой потенциал для наращивания кооперации с нашими белорусскими друзьями, - машиностроение, авиация, микроэлектроника, фармацевтика, химическое производство, легкая промышленность и другие", - отметил дипломат.

"Тенденции развития торгово-экономического партнерства внутри Союзного государства соответствуют нашим прогнозам и весьма высоким ожиданиям. Трансформация структуры экспорта в пользу высокотехнологичной продукции свидетельствует в том числе и об успешной минимизации последствий западных санкций. Если в 2022 году первоочередной задачей было импортозамещение, то сегодня на первый план выходит долгосрочное планирование, инновации и обеспечение качественного скачка в промышленности и других отраслях экономики. Это исключительно позитивный сигнал", - заявил Грызлов.

Посол сообщил, что развитие российского экспорта в Белоруссию обсудят на встречах, которые в понедельник проведет находящаяся с рабочей поездкой в республике генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.