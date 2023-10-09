ОПЕК считает, что Россия снизит добычу углеводородов до 10,1 млн б/с к 2028 году

При этом организация прогнозирует, что в 2030-х годах производство вновь начнет расти

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Добыча углеводородов в России снизится до 10,1 млн б/с к 2028 году с 11 млн б/с в 2022 году из-за недостаточного инвестирования в новые мощности, однако в 2030-х годах производство вновь начнет расти. Такая оценка содержится в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

В середине 2030-х годов, согласно прогнозу ОПЕК, добыча углеводородов в РФ восстановится до 10,7 млн б/с, а к 2045 году вновь снизится до 10,5 млн б/с за счет сильного падения производства на зрелых месторождениях.