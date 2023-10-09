В Минздраве заявили, что значительная часть зарубежных компаний осталась на фармрынке РФ

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев отметил, что "условия участия в клинических исследованиях остаются сегодня такими же, какими они были в 2022 году"

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Значительная часть иностранных компаний осталась на российском фармацевтическом рынке и продолжает работать. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Мы никого не изгоняли из рынка. Условия участия в клинических исследованиях остаются сегодня такими же, какими они были в 2022 году. Это выбор, конечно, наших зарубежных партнеров, и значительная часть из них осталась, продолжает работать, продолжает проводить клинические исследования и осуществлять локализацию препаратов", - сказал он на форуме "Биотехмед".