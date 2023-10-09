МО РФ сообщило о начале расследования Конгресса в отношении компании Prestige Biotech

Изучением деятельности Prestige Biotech занялись сразу три комитета Конгресса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Конгресс США начал расследование в отношении компании Prestige Biotech, проводившей незаконные биологические эксперименты в городе Ридли (штат Калифорния), после обнародования Россией информации об исследованиях, которые там проводились. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"После опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнийской лаборатории, американской администрацией была инициирована процедура расследования", - сказал Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США, отметив, что изучением деятельности Prestige Biotech занялись сразу три комитета Конгресса.

Начальник войск РХБЗ добавил, что местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию работы биолаборатории на Китай, но никаких убедительных доказательств, по его словам, представлено не было. По данным Минобороны РФ, компания зарегистрирована в штате Невада, а сама лаборатория находится вблизи базы ВМС США в округе Кингс штата Калифорния.

Кириллов добавил, что китайские эксперты прокомментировали материалы брифинга об обнаружении лаборатории. "Соединенным Штатам не хватает должного контроля за результатами своих исследований и разработок двойного назначения", - привел он их слова.

Начальник войск РХБЗ отметил, что Prestige Biotech приобрела более 20 наименований патогенных микроорганизмов, животных и лабораторного оборудования, не заявляя при этом своих целей. Из документов, полученных американской неправительственной организацией Judicial Watch, следует, что на объектах ненадлежащим образом хранились опасные биоматериалы.

"О закрытом характере работ говорит тот факт, что ФБР и Министерство здравоохранения США отказались предоставлять имеющуюся у них информацию о деятельности лаборатории, а представители этих ведомств были вызваны в Конгресс для предоставления конфиденциальной информации", - заключил он.