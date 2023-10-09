"Транснефть" 7 октября возобновила отгрузку нефтепродуктов из портов на экспорт

Официальный представитель компании Игорь Демин сообщил, что она осуществляется на основании заявок нефтекомпаний, подтвержденных в Минэнерго, и деклараций таможенной службы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Транснефть" 7 октября возобновила отгрузку нефтепродуктов из морских портов на экспорт на основании заявок нефтекомпаний, подтвержденных в Минэнерго, и деклараций таможенной службы. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов", - сказал он.

6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, Россия сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. Он также обратил внимание на то, что снятие запрета касается только поставок дизеля по трубопроводам в морские порты. При этом сохраняется запрет на экспорт бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен, отмечал вице-премьер.