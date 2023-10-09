ЦБ сообщил о продолжении работы по разблокировке активов российских инвесторов

По словам первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, регулятор рассчитывает на получение результатов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Работа по разблокировке активов российских инвесторов продолжается, ЦБ РФ рассчитывает на получение результатов, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

"У части российских граждан заморожены через инфраструктуру иностранные бумаги, которые они приобрели. <…> Мы продолжаем работать на эту тему вместе с правительством, чтобы создать механизм, при котором можно было бы разблокировать данные иностранные ценные бумаги, фактически разменяв их с нерезидентами на остатки на счетах типа "С". Работа продолжается, я надеюсь, что какие-то результаты мы получим", - сказал он, подчеркнув, что механизмы, о которых говорилось ранее, потребуют не только положительного решения с российской стороны, но и соответствующего решения от западных регуляторов.