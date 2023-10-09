ЦБ обсуждает создание кредитных спецпродуктов для заемщиков с повышенным риском

Так глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова прокомментировала возможность создания специальных кредитных продуктов для заемщиков с риском выше среднего

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк России прорабатывает вопрос отдельных кредитных банковских продуктов для заемщиков с риском выше среднего, которым отказывают банки. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в Госдуме.

"Когда был принят закон о полной стоимости кредита (ПСК), который сделал более корректным расчет ПСК, в этом законе тоже предусмотрено выделение такой категории. В настоящее время мы обсуждаем вопрос, как корректно определить эту категорию", - сказала она, комментируя возможность создания специальных кредитных продуктов для заемщиков с риском выше среднего.

В декабре 2022 года Банк России опубликовал доклад о перспективах развития банковского регулирования и надзора. В нем предлагалось ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. В нее попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заемщика (например, показателем долговой нагрузки).