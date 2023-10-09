Комитет Госдумы одобрил назначение нескольких новых членов совета директоров ЦБ

Соответствующие проекты постановлений Госдума рассмотрит на заседании 12 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить новых членов совета директоров ЦБ и продлить полномочия некоторых прежних членов совета директоров. Соответствующие проекты постановлений будут рассмотрены Госдумой на заседании 12 октября.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина по согласованию с президентом РФ направила в Госдуму представления на кандидатов в члены совета директоров регулятора. В числе кандидатов: директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова; начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов; начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ Лариса Павлова.

Также предлагается продлить срок полномочий в качестве членов совета директоров первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда ЦБ Алексея Гузнова, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты и советника главы ЦБ Алексея Симановского. Их полномочия истекают в октябре 2023 года.

"Обновление состава совета директоров - это для нас очень ответственный выбор, от него напрямую зависит и качество принятия решений Банком России. Члены совета часто представляют Банк России здесь, в Госдуме, и, конечно, для нас имеет огромное значение ваша поддержка и взаимопонимание в совместной работе", - отметила Набиуллина, обращаясь к депутатам комитета.

Госдума по представлению главы ЦБ, согласованному с президентом РФ, утверждает членов совета директоров Банка России сроком на 5 лет или продлевает их полномочия на тот же срок в случае повторного представления.