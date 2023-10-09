"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Якутск с 13 октября

Полеты по этому направлению были приостановлены из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Москва - Якутск с 13 октября. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Якутск. С 13 октября полеты в столицу Якутии будут выполняться из аэропорта Шереметьево три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратные перелеты - по понедельникам, пятницам и субботам", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, с 29 октября частота полетов увеличится до шести в неделю: рейсы из Москвы в Якутск будут осуществляться по всем дням недели, кроме субботы, обратные перелеты - по всем дням недели, кроме воскресенья.

Полеты по этому направлению были приостановлены из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска, добавили в пресс-службе.