Торкунов считает, что ВТО растеряла свои позиции

Формируются новые экономические правила, заявил ректор МГИМО

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) растеряла свои позиции, в мире формируются новые экономические правила. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на международной конференции "Формирование и смена международно-политических систем. Опыт истории для современного миропорядка".

Торкунов обратил внимание на формирование нового экономического порядка в мире. "ВТО растеряла свои позиции, но вместе с тем без соответствующих регламентов, регулирования невозможно функционирование экономики, - сказал он. - На региональном уровне складываются совершенно новые правила пошлинной, таможенной, тарифной политики". По словам ректора, такие правила складываются на основе малых и больших регионов, а "их гармонизация пока не видится".

Трансформация миропорядка, как отметил Торкунов, "во многом связана с окончанием длительного - примерно трехвекового - превосходства Запада и кризисом системы воззрения, сформированной на этой основе".

"Сегодня появилась новая идеологема, которая пришла на смену сформулированной Западом, - продолжил он. - На смену идеологеме превосходства пришла идеология равенства в качестве более эффективного способа выстраивания миропорядка, где удельный вес западных стран снижается, а всякое превосходство и доминирование отметается как пережиток колониальной эпохи".

Ректор МГИМО подчеркнул, что в вопросе формирования нового миропорядка нужно уделять пристальное внимание тому, что "некоторые страны выступают драйвером научно-технологического развития и формируют собственные блоки, зачастую замкнутые, если говорить о западных странах". Он обратил внимание на препятствия, которые США чинят Китаю, а также России путем санкционного давления.

Такое замкнутое научно-технологическое развитие уже способствует созданию нового миропорядка, указал Торкунов.