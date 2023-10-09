Нечаев считает, что микроэлектронике и технологическим компаниям нужны льготы, как у IT

Лидер "Новых людей" отметил, что правительство много сделало для поддержки такого сектора, как IT

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Компании в сфере микроэлектроники нуждаются в поддержке со стороны государства по аналогии с компаниями сферы IT. Об этом заявил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на встрече думской фракции партии с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

"Много правительство сделало для поддержки такого сектора, как IT. Я когда выступал, сказал, что айтишники сейчас самые завидные женихи. <…> Но, конечно, видно, что кредиты доступные, налоговые льготы нужны хотя бы еще двум направлениям. Это микроэлектроника и в принципе технологические компании", - сказал парламентарий.

26 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций, которыми в том числе предусмотрена поддержка IT-компаний. В частности, для отрасли на 2022-2024 годы устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0%.