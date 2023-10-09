9 октября, 10:08

Tele2 назначил нового руководителя макрорегиона "Москва"

Им стал руководитель макрорегионального филиала "Центр" "Ростелекома" Денис Лысов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор Tele2 объявил о назначении директором макрорегиона "Москва" руководителя макрорегионального филиала "Центр" "Ростелекома" Денис Лысов, говорится в сообщении оператора.

"Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о том, что директором макрорегиона "Москва" назначен Денис Лысов. Он будет совмещать эту работу с руководством макрорегиональным филиалом "Центр" ПАО "Ростелеком", - отмечается в сообщении.

В новой должности перед Лысовым "стоят стратегические задачи по наращиванию абонентской базы в Московском регионе и достижению ключевых операционных показателей".

В 2000 году Лысов начал работу в телеком-отрасли в должности инженера сети передачи данных, а затем управлял проектами мобильной связи в Huawei Technologies; в 2003-2017 годах работал в МТС. 

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