В НБКИ сообщили, что больше всего кредиток с начала года выдали заемщикам моложе 30 лет

Национальное бюро кредитных историй заявило, что доля заемщиков молодого поколения впервые стала самой большой в структуре обладателей новых кредитных карт

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по выданным кредитным картам с начала 2023 году стали граждане моложе 30 лет. Таким образом, доля заемщиков молодого поколения впервые стала самой большой в структуре обладателей новых кредитных карт, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным бюро, в январе - августе 2023 года доля граждан моложе 30 лет составила 29,5%, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 6% пунктов (в 2022 году - 23,5%). При этом представители этой возрастной группы стали единственными, чья доля за прошедший период выросла.

Также в НБКИ отметили, что доли заемщиков из всех других возрастных диапазонов, напротив, сократились. Наибольшее сокращение пришлось на самую "пожилую" и самую малочисленную группу заемщиков старше 60 лет - на 2,7% пункта, до 8,5%. Чуть менее значительно уменьшились доли "карточных" заемщиков в возрастных диапазонах от 50 до 60 лет - на 1,4% пункта, до 12,8% и от 40 до 50 лет - на 0,9% пункта, до 21,5%. Доля некогда самой массовой группы заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет сократилась на 1,1% пункта, до 27,7%.

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 баллов (минимальное значение - 1 балл, максимальное - 999 баллов).

"Кредитные карты интересны гражданам не только из-за своих привлекательных условий (льготный период по оплате процентов, кешбэк и т. д.), но и в силу их технологичности и удобства в использовании. Кредитные карты можно заказать в онлайн-режиме, и идти за ними в банк, как правило, совсем необязательно, так как привезти их могут прямо на дом. Во многом поэтому этой возможностью все чаще пользуются заемщики молодого поколения, которые в целом не являются сторонниками офлайн-кредитования. В свою очередь, данный вид кредитования удобен и для банков, так как с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он также отметил, что в последнее время банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, выдавая новые кредитные карты заемщикам относительно "хорошего" кредитного качества с приемлемым средним значением ПКР.