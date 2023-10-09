Исполнительный директор компании Никита Пуния отметил, что активно развивается линейка зарегистрированных препаратов в странах ЕАЭС

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" планирует увеличить экспорт препаратов в ближайшие два года в 5-10 раз, исходя из уже подписанных контрактов, которые находятся на стадии реализации. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Биотехмед" исполнительный директор "Фармасинтеза" Никита Пуния.

"По итогам 2022 года у нас более 100 препаратов зарегистрировано за границей, мы активно развиваем линейку зарегистрированных препаратов в странах ЕАЭС. В ближайшие год-два мы увеличим экспортное направление в продажах в 5-10 раз", - сказал он.

Исполнительный директор напомнил, что "Фармасинтез" присутствует более чем в 10 странах, планирует расширять свой штат почти в каждой из них, чтобы выполнять поставленные перед компанией экспортные задачи. В частности, у производителя есть планы по сотрудничеству с Бразилией, Мексикой, странами Африки. За последние три года экспортная выручка компании составила около 1 млрд рублей, отметил он.

Пуния рассказал, что у компании пять производственных площадок в России, есть планы по расширению и в других странах.