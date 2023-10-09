В компании сообщили, что полеты будут выполняться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем, - отметили в пресс-службе. - Начиная с 9 октября, выполняются регулярные рейсы: WZ4311/WZ4312 (Сочи - Тель-Авив) - рейс из Сочи отправлен 9 октября в 12:54; WZ025/WZ026 (Жуковский - Минеральные Воды - Тель-Авив) - с 11 октября; WZ4727/WZ4728 (Махачкала - Тель-Авив) - с 11 октября ; WZ015/WZ016 (Домодедово - Минеральные Воды - Тель-Авив) - с 12 октября".

В компании отметили, что полеты будут выполняться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации.

"Независимо от уровня спроса на рейсы в Израиль, выполнение программы будет продолжено в интересах граждан РФ и иных пассажиров, желающих вылететь из Израиля в Россию. Авиакомпания непрерывно отслеживает ситуацию с безопасностью авиационного сообщения по указанным маршрутам. При повышении рисков выполнение программы будет временно приостановлено. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - сообщили в Red Wings.