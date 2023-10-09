"Фармстандарт" возобновил производство вакцины "Спутника V" после приостановки

Генеральный директор компании Дмитрий Зайцев отметил, что производство вакцины было приостановлено в период спада заболеваемости

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Фармстандарт" возобновила производство вакцины против коронавируса "Спутник V" после его приостановки в период спада заболеваемости, сообщил ТАСС в кулуарах форума "Биотехмед" генеральный директор компании Дмитрий Зайцев.

"Мы производим вакцину, у нас достаточное ее количество на складе. Поэтому недостатка в вакцинах нет. В любой момент мы готовы нарастить объемы производства", - сказал он.

Зайцев отметил, что производство вакцины было приостановлено в период спада заболеваемости. Сейчас никаких проблем с наличием вакцины и ее обеспечением населения нет, подчеркнул он.

В мае 2022 года несколько российских фармацевтических компаний приостановили производство вакцин от коронавируса "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". В частности, о приостановке сообщали "Биннофарм групп", "Биокад", "Герофарм" и "Нанолек".