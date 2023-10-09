В Грузии планируют увеличить бюджет силовых ведомств на $90 млн в 2024 году

Также вырастет финансирование здравоохранения, социальных расходов и образования

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта бюджета на 2024 году, согласно которому финансирование Минобороны, МВД и Службы госбезопасности вырастет на 239 млн лари (около $90 млн). Проект бюджета опубликован на сайте законодательного органа.

Бюджет Министерства обороны Грузии в 2024 году составит 1,370 млрд лари ($513 млн), что на 110 млн лари ($42 млн) больше, чем в 2023 году. В следующем году власти решили выделить МВД ассигнования в размере 1,210 млрд лари ($453 млн), что на 104 млн лари ($39 млн) больше показателей за 2023 год. Размер бюджета Службы государственной безопасности Грузии в будущем году составит 205 млн лари ($77 млн). Это на 25 млн лари ($9,3 млн) больше данных за 2023 год.

Главным приоритетом правительства Грузии в 2024 году останутся здравоохранение, социальные расходы и образование. В следующем году финансирование Минздрава составит 7,735 млрд лари ($2,8 млрд), что на 877 млн лари ($328 млн) больше нынешних показателей. Бюджет Министерства образования и науки Грузии в 2024 году составит 2,340 млрд лари ($876 млн). Этот показатель превысит данные за 2023 год на 309 млн лари ($116 млн).

Правительство Грузии в следующем году планирует повысить пенсии для лиц старше 70 лет на 50 лари ($19). Она составит 415 лари ($155) в месяц. Ежемесячная пенсия лиц старше 70 лет и проживающих в высокогорных регионах страны, составит до 500 лари ($187). На 20 лари ($7,5) вырастит пенсия для лиц младше 70 лет и составит 315 лари ($118), а эти же лица, проживающие в высокогорных регионах, ежемесячно смогут получать 380 лари ($142).

Что касается основных макроэкономических показателей, то в 2024 году ожидается, что рост ВВП составит 5,2%, дефицит - 2,5%, дефлятор - на уровне 3%. Показатель инфляции составит 2,8%, то есть ниже целевого в 3%. Номинальный ВВП в 2024 году ожидается в размере 85,4 млрд лари ($32 млрд). ВВП на душу населения превысит $8,6 тыс. Поступления в бюджет в 2024 году составят около 24 млрд лари (около $9 млрд), это примерно на 2 млрд лари ($750 млн) больше, чем в 2023 году.