В Подмосковье продлили прием заявок на гранты для молодых и социальных предпринимателей

В частности, средства гранта можно направить на аренду и ремонт нежилого помещения и приобретение оборудования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прием заявок на получение грантов молодыми и социальными предпринимателями Московской области продлили до 4 ноября. С начала года было получено уже более 450 заявок на грантовую поддержку, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Молодые предприниматели Подмосковья с 14 до 25 лет и субъекты МСП, имеющие статус социальных, могут претендовать на получение грантов размером от 100 до 500 тыс. рублей. С начала года уже было подано 458 заявок на общую сумму 225,3 млн рублей. Между тем, в связи с высокой востребованностью этой поддержки, срок приема заявок мы продлили до 4 ноября, что дает возможность воспользоваться ей еще большему числу предпринимателей", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщили, что средства гранта можно направить на такие затраты, как аренда и ремонт нежилого помещения, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многое другое. Подать заявку на ее получение можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов молодым и социальным предпринимателям Московской области был продлен до 3 октября.