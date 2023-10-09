В ЕАБР заявили о замедлении роста в промышленности и сельском хозяйстве Таджикистана

При этом аналитики Евразийского банка развития отметили, что в республике сохраняется высокая динамика спроса на товары

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Рост в промышленности и сельском хозяйстве Таджикистана замедлились по итогам августа после активного роста в первом полугодии. Об этом говорится в аналитическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Темпы роста в промышленности и сельском хозяйстве замедлились в августе до 3,8% г/г и 0,7% г/г, после 10,3% г/ г и 7,9% г/г за первую половину 2023 года", - говорится в обзоре.

При этом аналитики банка отмечают, что в республике сохраняется высокая динамика спроса на товары. "По итогам последнего месяца лета розничные продажи повысились на 15,5% г/г, а инвестиции - на 14,8% г/г, после увеличения на 10,4% г/г и 27,1% г/г соответственно в первом полугодии", - говорится в обзоре.

Ранее в ЕАБР отмечали, что внутренний спрос на товары стал драйвером роста экономики Таджикистана в 2023 году, по расчетам банка в январе - мае текущего года прирост ВВП составил 8,3% в годовом выражении. Национальный банк Таджикистана прогнозирует рост ВВП страны по итогам 2023 до 8%, ЕАБР прогнозирует, что он составит 7,5%. В Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана сообщали, что государство ставит задачу нарастить промышленное производство за ближайшие пять лет в два раза.