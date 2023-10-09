9 октября, 10:37
Палестино-израильский конфликт

ФРГ приостановила запланированное финансирование гуманитарных проектов в Палестине

Представитель Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии заявила, что Минэкономразвития одобрило на 2023 и 2024 годы около €125 млн

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Германия приостановила выделение одобренных ранее средств на гуманитарные проекты на палестинских территориях в свете атаки движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ.

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"Временно приостановлена [помощь]", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов. Представитель ведомства сообщила, что Минэкономразвития одобрило на 2023 и 2024 годы около €125 млн, которые должны были пойти на реализацию гуманитарных проектов на палестинских территориях. По ее словам, теперь власти ФРГ собираются провести всеобъемлющую проверку целесообразности выделения этих средств.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что правительство Германии хочет в ходе проверки обсудить в первую очередь с Израилем, как гуманитарные проекты "могут служить миру в регионе и безопасности Израиля". 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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