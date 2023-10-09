"Высочайший" получил в l полугодии 2023 года убыток против прибыли годом ранее

Он составил 2,57 млрд рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) получил по итогам l полугодия 2023 года чистый убыток в размере 2,57 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности против 7,39 млрд рублей за такой же период годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

"Руководство группы полагает, что данный убыток не является основанием для нарушения принципа непрерывности деятельности, поскольку связан с тем, что группа понесла значительные расходы по курсовым разницам в связи с тем, что валютные курсы к рублю значительно выросли по сравнению с курсами, действовавшими по состоянию на 31 декабря 2022 года", - следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период незначительно выросла и достигла 16,28 млрд рублей. Выручка от реализации золота составила 13,57 млрд рублей, выручка от реализации золота в концентрате - 2,5 млрд рублей.

Показатель EBITDA снизился по сравнению с l полугодием 2022 года в 1,1 раза, до 6,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 38% против 38% годом ранее.

"Высочайший" объединяет шесть золотоизвлекательных фабрик с общей мощностью до 10,5 млн тонн руды в год. Запасы компании по JORC составляют 5,3 млн унций золота, ресурсы - 10,8 млн унций золота.

Основными акционерами "Высочайшего" по состоянию на июнь 2022 года являлись председатель совета директоров компании Сергей Докучаев и члены совета директоров Наталия Опалева и Валериан Тихонов, которые владеют по 20,36% акций каждый.