Автомобили Sollers снова стали доступны по программе льготного лизинга

В программу вошли все модификации моделей Atlant и Argo, скидка на покупку составляет 10%, но не более 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Автомобили Sollers вновь стали доступны для приобретения по программе льготного лизинга, говорится в сообщении автопроизводителя.

"Компания "Соллерс" сообщает о возобновлении государственной программы льготного лизинга, которая распространяется на весь модельный ряд коммерческих автомобилей Sollers", - отмечается в сообщении.

Программа льготного лизинга для машин Sollers будет действовать в крупнейших российских лизинговых компаниях до 30 ноября 2023 года. В программу вошли все модификации моделей Atlant и Argo, скидка на покупку составляет 10%, но не более 500 тыс. рублей.

В компании напомнили, что соответствующая программа была перезапущена в сентябре этого года после того, как получила дополнительное финансирование с привлечением средств федерального бюджета при поддержке Минпромторга РФ.

В 2022 году "Соллерс" запустил производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи обеих моделей начались в декабре 2022 года.