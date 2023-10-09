Сенаторы намерены обсудить с Новаком 22 ноября вопросы газоснабжения регионов

В том числе обсудят вопросы поставок газа в Хабаровский край и Калининградскую область

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сенаторы планируют обсудить с вице-премьером РФ Александром Новаком, который 22 ноября выступит в рамках правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации, в том числе вопросы поставок газа в Хабаровский край и Калининградскую область. Об этом сообщил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при верхней палате.

"Хабаровский край. Уровень газификации на 2023 год - 62%. Поставки природного газа в край идут по проекту "Сахалин-1". Договоры купли-продажи газа заключены основными покупателями в 2005 году на 20 лет. Продления срока их действия после 2025 года не планируется. Точнее, планируются, но нет четкого понимания", - сказал Кутепов. "Сегодня мы обсудим этот вопрос, чтобы выработать позицию и решение, с которыми 22 ноября выйдем на правительственный час с участием вице-премьера Новака", - отметил сенатор.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину до конца 2023 года определить поставщика газа в Хабаровский край, который гарантирует долгосрочные поставки в регион. 12 сентября Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России, что позволит решить историческую задачу - интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны.

Кутепов добавил, что уровень газификации Калининградской области на 1 января 2023 года составил 86%. "Это высокий процент, учитывая, что по России средний процент 73. Однако остаются вопросы, которые требуют решений. Во-первых, завершение работ по газификации Балтийска", - сказал он.

Сенатор отметил, что отсутствует техническая возможность подачи природного газа в прибрежную зону, что негативно влияет на социально-экономическое развитие этой части региона. "Требуется увеличение мощности ГРС (газораспределительная станция - прим. ТАСС) "Светлогорск" с одновременным расчетом потребности в газе с учетом дальнейшего развития этой территории", - сказал он.

29 июня губернатор Антон Алиханов по итогам рабочей встречи в Москве с вице-премьером Новаком заявил, что компания "Газпром" готова увеличить лимиты по снабжению газом Калининградской области. Отмечалось, что дополнительные объемы будут направлены в сферы жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, а также жилищного строительства.