Tele2 обнулит стоимость своих услуг для находящихся в Израиле абонентов

Пресс-служба оператора сообщила, что особый режим в роуминге будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в стране

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор Tele2 в ночь на 10 октября обнулит стоимость услуг мобильной связи для своих абонентов, которые находятся в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что особый режим в роуминге будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.

Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента.

ТАСС также направил запросы о введении подобной инициативы сотовым операторам "Мегафон", МТС и "Билайн".

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.