Израиль прекращает подачу воды в Газу

Подача электроэнергии и топлива уже прекращена

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Израиля прекращают подачу воды в сектор Газа, снабжение палестинского анклава электроэнергией и топливом прервано днем ранее. Об этом сообщил министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.

"Я распорядился немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера. Того, что было, больше не будет", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале тотальной блокады сектора Газа на фоне операции "Железные мечи", которую израильская армия проводит в ответ на начавшееся 7 октября нападение со стороны палестинской радикальной организации ХАМАС. По словам Галанта, Израиль обеспечит полное прекращение поставок в анклав продовольствия, электроэнергии и топлива.