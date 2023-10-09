Курс доллара на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с 15 августа

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года, евро - выше 108 рублей впервые с 15 августа, курс юаня превысил 14 рублей впервые с 30 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 14:20 мск, курс доллара прибавлял 1,69%, поднимаясь до отметки в 102,1 рубля. К 14:22 мск евро поднимался до 108,03 рубля (+2,14%), а юань дорожал до 14,014 рубля (+2,18%).

К 14:44 мск курс доллара ускорил рост до 102,18 рубля (+1,76%). В то же время курс евро рос до 107,77 рубля (+1,89%), а курс юаня - до 14,007 рубля (+2,13%).

По данным на 14:44 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 180,87 пункта (+1,14%), индекс РТС снижался на 0,64%, до 980,78 пункта.