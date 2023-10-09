Более 646 тыс. автомобилей в РФ подключили к "ЭРА-ГЛОНАСС" за девять месяцев

Всего кнопками SOS в России оснащены более 9,8 млн транспортных средств

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 646 тыс. автомобилей в РФ в течение января - сентября 2023 года подключены к системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом говорится в сообщении АО "ГЛОНАСС".

"За девять месяцев 2023 года свыше 646 тыс. транспортных средств подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС". Рост регистрации автомобилей в госинформсистеме составил 12,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - отмечается в сообщении. Всего на сегодняшний день кнопками SOS в России оснащены более 9,8 млн транспортных средств, или каждая пятая машина.

За время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" свыше 316 тыс. аварийных сообщений от автомобилистов передано в экстренные службы, из них более 75% - вызовы в автоматическом режиме. Больше всего вызовов через "ЭРА-ГЛОНАСС", которые потребовали реагирования экстренных служб, в этом году пришлось на январь - 6,4 тыс. вызовов. При этом в 2023 году среднее количество аварийных сообщений в месяц превысило 5,4 тыс., что на 11% больше уровня 2022 года.

"Позитивная динамика увеличения автопарка подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей повышает безопасность миллионов участников дорожного движения, защищенность водителей и пассажиров при тяжелых ДТП и самых различных происшествиях на дорогах, - отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, чьи слова приводятся в сообщении. - Статистика также подтверждает факт того, что производители микроэлектроники импортозаместили и справились с дефицитом компонентов, обеспечивают растущий спрос на устройства вызова экстренных оперативных служб со стороны автопрома и импортеров".

Также, по его словам, с 1 октября 2022 года более 130 тыс. машин, ввезенных по параллельному импорту, были подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС", из них 30 тыс. - только в сентябре этого года.

Устройства вызова экстренных оперативных служб (SOS) является неотъемлемой частью всех новых транспортных средств с 2017 года. Кнопки SOS устанавливаются также на импортируемые машины.