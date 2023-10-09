Россия в 2023 году нарастит производство бензина и дизеля на 4 млн тонн

Оно составит 131 млн тонн

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия планирует увеличить производство топлива с 127 млн тонн в 2022 году до 131 млн тонн в этом году. Об этом говорится в проекте заключения комитета Госдумы по энергетике к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (текст проекта заключения есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, в 2023 году производство дизеля вырастет на 3 млн тонн, до 88 млн тонн. Выпуск бензина возрастет на 1 млн тонн, до 43 млн тонн.

"При этом ожидаемое потребление на внутреннем рынке составит 87 млн тонн топлива, из них дизеля - 51 млн тонн, бензинов - 36 млн тонн. Таким образом, производство топлива достаточно для удовлетворения внутреннего спроса", - сказано в документе.

По данным Российского энергетического агентства Минэнерго России, по состоянию на 4 октября рост цен на топливо в рознице по бензинам марок АИ-92 и АИ-95 с начала года составил 5,99% и 5,98% соответственно, на дизельное топливо - 5,53%, сказано в документе.

При этом рост биржевых цен с учетом принятых мер по ограничению экспорта нефтепродуктов составил по АИ 92 - 52,42%, по АИ 95 - 36,1%.

"Рост цен на АЗС в этих условиях ниже ожидаемой инфляции свидетельствует о субсидировании розничных цен на АЗС за счет экспорта нефтепродуктов", - считают в комитете Госдумы.