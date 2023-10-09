В Хабаровском крае попросили установить госрегулирование цены на газ

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ирины Горбачевой, это делается для обеспечения гарантийных поставок потребителям

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края попросили определить поставщика газа и установить государственное регулирование оптовой цены. Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева.

"Для обеспечения гарантийных поставок природного газа потребителям Хабаровского края и снижения стоимости газа для конечных потребителей прошу рассмотреть возможность поручить правительству РФ определить поставщика газа, с которым основные покупатели смогут заключить долгосрочный договор купли-продажи газа в необходимых для развития региона объемах, а также установить государственное регулирование оптовой цены газа, поставляемого в регион, которая не будет зависеть от нестабильного курса доллара", - сказала Горбачева в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

По ее словам, Хабаровский край - это регион, в котором цена газа ежемесячно рассчитывается по формуле в зависимости от цены нефти на Токийской фондовой бирже и курса доллара.

Горбачева также отметила, что в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как ТЭЦ-4 и горно-обогатительный комбинат на Малмыжском месторождении. По ее словам, в 2025 году планируется рост объемов потребления газа до 5,2 млрд кубометров. "Объемы поставок ограничены 2,9 млрд кубометров в год. Отсутствие поставщика природного газа для Хабаровского края после сентября 2025 года и отсутствие понимания, за счет каких источников будет покрываться дефицит газа, препятствует привлечению в регион инвесторов", - пояснила она.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов поручил правительству России зафиксировать, что газификация Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области входит в число ключевых приоритетов.

Ранее глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов сообщал, что уровень газификации Хабаровского края на 2023 год составляет 62%. Поставки природного газа в край идут по проекту "Сахалин-1". Договоры купли-продажи газа заключили основные покупатели в 2005 году на 20 лет.

О проекте "Сахалин-1"

В конце сентября правительство РФ утвердило правила оценки и продажи доли Exxon в новом операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1", согласно которым ее может получить только российское юридическое лицо, соответствующее определенным критериям.

В апреле Владимир Путин продлил сроки продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" до осени 2023 года: ранее предполагалось, что правительство проведет оценку и продажу в течение 4 месяцев с принятия решения об отказе в передачи доли. Указом от 5 апреля этот срок был продлен до 12 месяцев, то есть до середины ноября этого года.

Осенью 2022 года Россия перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стал "Сахалинморнефтегаз-шельф".