При Минцифры создают рабочую группу по подготовке Цифрового кодекса

Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, нынешнее "отраслевое законодательство не только устаревшее, но и разрозненное"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Рабочая группа, которая займется разработкой Цифрового кодекса, создается при Минцифры РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который войдет в ее состав.

"При Минцифры России создается рабочая группа по разработке Цифрового кодекса. <…> Намерен самым активным образом участвовать в деятельности рабочей группы Минцифры, куда уже получил приглашение войти", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он напомнил, что выступил с инициативой создать такой кодекс в июне в ходе стратсессии по развитию отрасли связи до 2035 года, которую проводил премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента страны Владимира Путина.

"Конечно, идея Цифрового кодекса появилась не вчера, но именно сейчас этот документ актуален, как никогда. Сегодняшнее отраслевое законодательство не только устаревшее, но и разрозненное. Нам то и дело его приходится править", - подчеркнул Хинштейн.

По его словам, кодекс будет представлять собой систематизированный свод законов, что "позволит комплексно прописать все базовые понятия и явления по каждому из направлений: связь, информация, персданные, интернет, СМИ". "Приняв его, можно будет провести затем сквозную переработку отраслевых законов. Кроме того, в кодексе впервые можно будет закрепить права и обязанности всех сторон: государства, отрасли, пользователей", - добавил Хинштейн.