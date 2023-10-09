Литовская дочка "Интер РАО" попросила взыскать с операторов стран Балтии €13 млн

Глава дочки российской компании Гедрюс Бальчюнас не назвал сумму недоимок, ссылаясь на соображения конфиденциальности и правила Стокгольмского арбитража

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Предприятие Inter RAO Lietuva, являющееся дочкой российской электроэнергетической компании "Интер РАО", просит Стокгольмский арбитраж взыскать с операторов стран Балтии долг в размере €13 млн, передает агентство BNS. В мае 2022 года балтийские операторы отказались от импортируемой из РФ электроэнергии, которую производило предприятие.

"Могу подтвердить, что Inter RAO Lietuva обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о возвращении долга операторами электросетей стран Балтии", - приводятся в сообщении слова главы дочки российской компании Гедрюса Бальчюнаса.

Сумму недоимок, ссылаясь на соображения конфиденциальности и правила Стокгольмского арбитража, он не назвал. Однако назначенный властями Литвы временный администратор Inter RAO Lietuva Ауримас Валайтис ранее заявил, что сумма претензий составляет €13 млн.

Литва в мае 2022 года полностью отказалась от закупок российской электроэнергии. Затем за ней последовали другие страны Балтии. 1 июня операторы электроэнергетических сетей Латвии, Литвы и Эстонии отказались от производимой в России электроэнергии для поддержания баланса системы, что осуществлялось Inter RAO Lietuva. В том же мае 2022 года в рамках санкций ЕС против РФ Литва заморозила средства и акции литовской дочки "Интер РАО".