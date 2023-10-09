В Казахстане заявили о снижении объема теневой экономики до 18,7%

Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил, что за девять месяцев обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге (около $455 млн)

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Объем теневой экономики в Казахстане снизился до 18,7%, государству с начала года возвращены активы на 217 млрд тенге (около $455 млн). Об этом проинформировал президента республики Касым-Жомарта Токаева председатель Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Жанат Элиманов.

"За отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%, - говорится в сообщении пресс-службы Токаева по итогам встречи, на которой Элиманов доложил об итогах работы за девять месяцев текущего года. Агентства также заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По данным ведомства, в Казахстане налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов, закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания доходов от продажи запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе.

Также создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов и ликвидирована деятельность девяти незаконных криптообменников.

Ранее Минфин республики оценивал долю теневой экономики Казахстана к ВВП в 2020 году в 27%.