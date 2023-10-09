США разрешили поставки оборудования для микросхем на заводы Samsung и SK hynix в Китае

По информации Yonhap, Вашингтон решил присвоить южнокорейским компаниям статус "доверенного конечного пользователя"

СЕУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Власти США разрешили поставлять оборудование для производства полупроводников на заводы южнокорейских компаний Samsung Electronics и SK hynix в Китае без специального одобрения. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Вашингтон решил присвоить южнокорейским компаниям статус "доверенного конечного пользователя". Это позволяет американским экспортерам поставлять оборудование "заранее одобренным организациям" и "упрощает ситуацию с лицензированием" для южнокорейских производителей, поясняет Yonhap.

"Решение правительства США означает, что наиболее важная торговая проблема для наших производителей полупроводников была решена", - сказал секретарь президента по вопросам экономики Чхве Сан Мок. Он добавил, что Вашингтон уже уведомил Samsung Electronics и SK hynix о своем решении, которое "вступает в силу незамедлительно".

В октябре 2022 года США объявили несколько ограничений в отношении экспорта современного оборудования для производства полупроводников в Китай. Тогда же Вашингтон разрешил южнокорейским компаниям поставлять оборудование в Китай в течение года. Samsung Electronics и SK Hynix - одни из крупнейших производители микросхем памяти в мире.