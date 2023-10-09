Алиханов заявил, что резерв хранилища газа в области нужно увеличить в четыре раза

Глава Калининградской области также сообщил, что оперативный резерв ПХГ составляет 193,8 млн куб. м при проектных 462 млн куб. м

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Оперативный резерв газа в подземном хранилище (ПХГ) Калининградской области необходимо увеличить в четыре раза - до 800 млн куб. м к 2025 году в условиях истечения сроков гарантированного транзита газа в область через Литву. В настоящее время он составляет 193,8 млн куб. м при проектных 462 млн куб. м к концу 2023 года, заявил на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации губернатор области Антон Алиханов.

"Принимая во внимание увеличение санкционного давления, со стороны Евросоюза <…> необходимо обеспечить выполнение поручений Совета безопасности и президента Российской Федерации по активизации работы и расширению подземного хранилища газа [в Калининградской области] до оперативного резерва в объеме 800 млн куб. м к 2025 году", - сказал Алиханов.

По его данным, к 2023 году оперативный резерв ПХГ должен составлять 462 млн куб. м газа. В настоящее время он составляет только 193,8 млн куб. м.

"К 1 ноября оперативный резерв калининградского ПХГ с учетом той работы, которая сейчас проводится по заполнению резервуаров, ожидается на уровне 228 млн куб. м газа. То есть все равно в два раза ниже, чем это предполагалось изначально в проектной документации", - отметил он.

Для обеспечения поставок сжиженного газа в регион в акватории и на побережье Балтики в Калининградской области построен терминал мощностью свыше 2 млрд куб. м газа. Алиханов, отметил, что возможности ПХГ при обеспечении газоснабжения Калининградской области в изолированном режиме с учетом поставок от терминала по приему и регазификации сжиженного природного газа ограничены его производительностью - 13,2 млн куб. м в сутки.

Наземные поставки газа в Калининградскую область осуществляются по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Согласно данным "Газпрома", по ним возможна поставка до 3 млрд 14 млн куб. м газа в год, в том числе для создания оперативного резерва в ПХГ. В 2025 году заканчивается действие договоренности РФ и Литовской республики по прокачке газа через территорию Литвы.

Пути решения проблемы транспортировки газа

Алиханов отметил, что проблема приобретает актуальность на фоне "недружественных шагов со стороны Литвы". "Газопровод у нас идет через территорию Литвы. Насколько я помню, 2025 год - это последний год, в котором есть юридическая договоренность по прокачке газа через территорию Литовской республики транзитной. Поэтому для нас, конечно, вопрос работы подземного хранилища газа, его проектной мощности, он является крайне важным", - сказал он.

Год назад в ходе рабочей встречи областного правительства с ПАО "Газпром" был подписан план мероприятий по обеспечению надежного газоснабжения Калининградской области. В нем, по словам губернатора, учтена разработка проектной документации "Газпрома" по увеличению показателей производительности газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

"То есть по факту прокачивать можно больше - 3 млрд [куб. м в год] и выше, а проектная документация, к сожалению, ограничивает уровень поставки 2,5 млрд куб. м", - пояснил он. Устранение этих несоответствий, по его словам, запланировано на IV квартал текущего года.