В Крыму согласовали продажу национализированной недвижимости на 106 млн рублей

Председатель Госсовета Владимир Константинов сообщил, что вырученные средства планируется направить на поддержку участников специальной военной операции их семей, а также на развитие городов и районов республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым согласовал продажу 35 национализированных объектов недвижимости, общая стоимость которых оценивается в 106 млн рублей, сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"Депутаты Государственного совета Республики Крым согласовали отчуждение путем продажи на открытом аукционе ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечне - 35 объектов недвижимого имущества, включая 14 объектов в Керчи, 4 - в Ялте, 10 - в Симферополе, 7 - в пгт Черноморское. По предварительным подсчетам, общий объем средств, которые поступят в бюджет Крыма в результате продажи имущества, составляет более 106 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнил Константинов, вырученные средства планируется направить на поддержку участников специальной военной операции их семей, а также на развитие городов и районов республики.

Согласно принятому постановлению, в список на отчуждение вошли, в частности, гостиница на 508 кв. м в Симферополе и здание ветеринарной бактериологической лаборатории в Керчи.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба "Динамо". Предполагается, что в 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан составят не менее 1,9 млрд рублей.