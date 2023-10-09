На вокзалах и в поездах "Укржелдороги" появились маршалы железнодорожной безопасности

В компании отметили, что маршалы работают непублично

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Оператор железных дорог Украины "Укржелдорога" ввел должность маршала безопасности, сообщается в Telegram-канале компании.

"На вокзальных комплексах и в поездах "Укржелдороги" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны, главная задача которых - контролировать ситуацию с безопасностью пассажирских перевозок и своевременно реагировать в случае необходимости", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в отличие от охранников, которые работают на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы работают непублично. "Поэтому ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах правонарушителей", - отметили в компании, добавив, что первые маршалы заступили на службу в сентябре.

Ранее украинские СМИ сообщали, что "Укржелдорога" обеспечила военизированной охраной девять пассажирских поездов.