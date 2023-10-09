9 октября, 13:01

Гражданин Польши предлагал взятку в €100 тыс. за победу в тендере в Литве

По информации литовской Генпрокуратуры, его отпустили под залог в размере €75 тыс..

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Гражданин Польши предлагал одному из руководителей энергокомпании Enefit Green взятку в €100 тыс. за содействие в победе в конкурсе на строительство крупного парка ветроэнергетики. Об этом сообщила Генпрокуратура Литвы.

"Ведется следствие по факту предложения гражданином Польши, который представлял интересы польского концерна, взятки в €100 тыс. за победу в конкурсе на строительство парка ветроэнергетики в Кельмеском районе", - заявил журналистам прокурор Римас Юодис.

Имя предлагавшего взятку лица и название концерна, интересы которого он, возможно, представлял, не оглашаются. Гражданин Польши после сообщения Enefit Green о предлагаемой взятке был задержан. В настоящее время он отпущен под залог в размере €75 тыс. С него также взята подписка о невыезде из Литвы.

Конкурс на строительство ветропарка объявлен Enefit Green, являющейся государственной компанией Эстонии. Предварительная стоимость проекта ветропарка превышает €100 млн. 

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