9 октября, 13:18
Палестино-израильский конфликт

Операторы обнулят стоимость своих услуг для находящихся в Израиле абонентов

Такое решение приняли Tele2 и "Мегафон"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотовые операторы Tele2 и "Мегафон" в ближайшее время обнулят стоимость услуг мобильной связи для своих абонентов, которые находятся в Израиле, а "Билайн" подключит специальный пакет услуг.

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"Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом", - говорится в сообщении оператора.

Особый режим в роуминге будет работать до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле. Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента.

В пресс-службе "Мегафона" сообщили, что в ближайшее время обнулят стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле - они смогут бесплатно звонить в экстренные службы и посольства РФ в регионах Ближнего Востока.

В "Билайне" рассказали, что уже подключили своим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге, который включает 3 ГБ мобильного интернета, 120 минут на звонки и 120 смс, он будет действовать в течение следующих 30 дней.

ТАСС также направил запрос в МТС. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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