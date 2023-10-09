Комитет Думы одобрил ко второму чтению расширение экспорта СПГ с северных месторождений

Как ранее уточняла статс-секретарь - замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, законопроект предоставит право экспорта 36 месторождениям "Роснефти" в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике одобрил ко второму чтению законопроект о внесении поправок в закон "Об экспорте газа", предоставляющий право на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты.

Госдума 16 мая приняла в первом чтении этот законопроект, который предоставляет право на экспорт СПГ с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты - с арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Глава комитета по энергетике Павел Завальный в конце сентября говорил, что Госдума в октябре планирует принять во втором и третьем чтениях этот законопроект.

Как ранее уточняла статс-секретарь - замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, законопроект предоставит право экспорта 36 месторождениям "Роснефти" в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Согласно пояснительной записке, эти месторождения значительно удалены от Единой системы газоснабжения, поэтому монетизация газа с них экономически целесообразна только за счет производства СПГ. Законопроект позволит монетизировать крупные запасы газа, удаленные от единой системы "Газпрома", и создать условия для увеличения производства и экспорта СПГ. Также предусматривается выведение операций по СПГ-бункеровке из-под действия закона об экспорте газа, что позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункеровочного топлива, которое является более экологичным и альтернативным для морского и речного судоходства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что расширение перечня позволит за семь лет нарастить годовое производство СПГ в РФ до 100 млн тонн и более активно использовать мощности арктических маршрутов для его перевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.